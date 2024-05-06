Контрнаступ-2025: в ISW відповіли, чому Україні слід терміново перехопити ініціативу

Американські чиновники підтримують плани України щодо контрнаступу у 2025 році. Водночас Інститут вивчення війни наполягає на терміновому перехопленні ініціативи нашою державою.

Західні аналітики висловили занепокоєння щодо можливості для Росії здобути перевагу, якщо Україна не перехопить ініціативу. Заяву про контрнаступу в наступному році з використанням американської військової допомоги зробив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван. Він наголосив на стримуванні просування ворога в поточному році.

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Пріоритет для України на лінії фронту

ISW вважає, що затримка з контрнаступом до 2025 року дозволить Росії формувати умови на полі бою, контролюючи час, місце та інтенсивність атак.

Один з провоєнних блогерів Кремля позитивно відгукнулися про матеріал видання Financial Times стосовно контрнаступу України. Він зазначив, що російська армія може завдавати ударів керованими бомбами по українських позиціях до кінця 2024 року, якщо Україна не розпочне контрнаступ, який тиснутиме на бійців Путіна цього року.

Українські сили, звісно, повинні отримати та інтегрувати військову допомогу США, стабілізувати лінію фронту, захиститися від передбачуваного наступу Росії влітку, перш ніж вони зможуть провести контрнаступальну операцію наприкінці 2024-го або у 2025 році,

– вказують експерти ISW.

Окрім того, згідно зі звітом FT, американські чиновники в січні 2024 року радили Україні проводити більш "консервативну" "активну оборону" у поточному році та готуватися до контрнаступу у 2025-му.

Однак Інститут вивчення війни наполягає, що така стратегія дозволить Росії контролювати ініціативу на театрі військових дій протягом року, що може призвести до створення агресором більш сприятливих умов для своїх атак.

Значне тактичне просування Росії на північний захід від Авдіївки та потенційна загроза наступальної операції окупантів на Харківську область безпосередньо пов'язані з можливістю для загарбників безперешкодно виконувати удари КАБами вздовж фронту, обмежуючи та погіршуючи українські оборонні операції.

Здатність України звільнити свою територію та здійснити контрнаступ залежить від ряду важливих рішень на Заході, у Москві та Києві. Будь-які зовнішні спроби нав'язати графік українських контрнаступальних операцій можуть негативно вплинути на реальну ситуацію на полі бою.

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Додамо, що йдеться про майже 61 мільярд військової підтримки з боку США, який найближчим часом має прибути в нашу державу. Аналітики з The New York Times констатують, що частина з пакета допомоги уже прибула на лінію фронту. Більше зброї варто очікувати упродовж місяців – до кінця літа.