Потім Україна продовжить: Міллі припустив, коли зупиниться український контрнаступ

Невдовзі настане зима, тож територія стане менш прохідною. Тоді контрнаступ України може зупинитися.

Про це на брифінгу під час "Рамштайну" розповів голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, повідомляє 24 Канал.

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Україна продовжить контрнаступ

Головний генерал США зазначив, що Україна крок за кроком наближається до певного кінцевого стану, визначеного президентом Володимиром Зеленським та підтвердженого країнами-союзниками.

З наближенням зими буде якийсь період, коли територія стане менш прохідною, але потім Україна продовжить свій наступ,

– зазначив Міллі.

Він наголосив, що боротьба ще не припинилася. Війна, яку розв'язав Кремль, завершиться незалежністю і повною недоторканністю території України у кордонах станом на 1991 рік. Проте військовий не береться прогнозувати, коли це станеться.

П'ятнадцята зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 19 вересня. Україну на ній представив новий міністр оборони Рустем Умєров. Своєю чергою, для Міллі це останній "Рамштайн" на посаді, яку він обіймає, адже термін його повноважень закінчується цієї осені.

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