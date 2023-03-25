Не треба публічно обговорювати: у Міноборони висловилися про контрнаступ України

Українцям не слід обговорювати подробиці контрнаступу, це лише заважатиме війсковим. Режим тиші повинні дотримуватись і журналісти, і експерти. Право обговорювати деталі військових задумів мають лише три людини в країні.

Важливу заяву зробила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр. Вона нагадала, що саме тиша є умовою успіху спецоперацій.

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Добре, що ніхто в пабліках не обговорював контрнаступ в Харківській області до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій,

– зазначила Ганна Маляр.

Вона наголосила, що саме тиша тоді дала військовим змогу виграти час і зробити свою роботу.

Тільки троє людей в Україні мають право говорити про задуми

За словами Маляр, тільки три особи в Україні мають право оприлюднювати стратегічні військові плани та задуми. Серед них:

верховний головнокомандувач – Володимир Зеленський;

міністр оборони – Олексій Резніков;

головнокомандувач ЗСУ – Валерій Залужний.

Всі інші, за її словами, можуть лише цитувати.

Інформація – це теж зброя

Маляр також закликала не обговорювати в ефірах майбутній контрнаступ: журналістам не слід ставити експертам відповідних запитань.

Також Маляр вважає, що не варто писати блоги та пости на цю тему, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани української армії.

У нас один стратегічний план – звільнити всі наші території. А деталі – то вже військова таємниця. Їх оприлюднюють три вищеназвані особи, коли є така військова задача. Бо інформація – це теж зброя і ми нею теж воюємо,

– сказала заступниця міністра.

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