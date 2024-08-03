Росія намагається зірвати плани України на контрнаступ: в ISW розповіли про нову тактику Кремля

Уже давно ходять чутки про повторний контрнаступ ЗСУ. Цього дуже боїться та не хоче Росія, тому вона докладає максимум зусиль, щоб зірвати плани України.

Командувач Об’єднаних сил та Групи військ "Хортиця", бригадний генерал Андрій Гнатов, повідомив про нову стратегію Кремля. Вона спрямована на перешкоджання накопиченню українських ресурсів для майбутніх контрнаступальних операцій.

Дивіться також Масштабний наступ Росії цього літа: в ISW оцінили загрозу

Як Росія перешкоджає Україні у підготовці до контрнаступу

У своєму інтерв’ю Гнатов пояснив, що Росія почала наступ на півночі Харківської області на початку травня 2024 року з метою ускладнити Україні накопичення сил і ресурсів.

Гнатов зазначив, що російське військове командування намагається змусити Україну направити наявні сили на оборонні операції у Харківській області, що заважає формуванню нових резервів та ускладнює ротацію військ.

Згідно з оцінками Інституту вивчення війни, поточні російські наступальні операції на сході та північному сході України спрямовані на погіршення здатності України накопичувати живу силу та матеріальні ресурси, потрібні для ведення ефективної боротьби.

Аналітики вважають, що російське командування продовжуватиме свої зусилля для підтримки поточного темпу наступу, щоб обмежити можливість України захопити ініціативу на окремих ділянках фронту.