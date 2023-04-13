Ворог розуміє і готується: які загрози несе можливе відтермінування контрнаступу

Україна готується до ймовірного контрнаступу на фронті, про який мовиться вже довгий час. Утім, і ворог, розуміючи майбутні події, не сидить склавши руки.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він наголосив на 4 складових, необхідних для успішних контрнаступальних дій України.

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Зброя, резерви, погода

Однією з перших складових Олександр Мусієнко відзначив наявність великої кількості зброї і можливостей ураження на три порядки. Зокрема, мовиться про дальність від 150 до 200 кілометрів та можливість уражати тили середньої лінії.

"Ось така зброя нам дуже потрібна у великій кількості. Судячи по ураженням, я можу зробити висновок, що такої кількості у нас поки немає", – зазначив експерт.

Олександр Мусієнко про підготовку до контрнаступу: дивитись відео

Крім зброї необхідні й людські резерви – це друга складова, яку відзначив спікер. Треба, аби всі військові повернулися з навчань з-за кордону, де вони наразі перебувають. І третій фактор – погодні умови, які поки грають не нашу користь.

Виснаження ворога

Останнє, на чому зазначив Олександр Мусієнко, це виснаження ворога до того моменту, поки він не зможе вести наступальні дії. Власне, це наразі і відбувається.

Ці речі мають збігтися. Коли воно все зійде до одного цілого, тоді і буде відбуватися наш контрнаступ. Можливо, на сьогодні якихось елементів не вистачає. Так, це погода і зброя. Володимир Зеленський нещодавно говорив, що ми ще чекаємо обіцяної партнерами техніки,

– сказав він.

Ймовірні ризики

Ворог теж розуміє майбутні події і в свою чергу готується до українського контрнаступу, зауважив експерт. Він підкреслив, що його дії можуть ускладнити роботу українських військових і це ризик, який треба враховувати.

"Ворог по деяким напрямкам створює обороні рубежі. Це підтверджує, що треба більше засобів ураження, зброї, щоб зносити ці укріплення і давати дорогу нашим військовим", – пояснив Мусієнко.

Український контрнаступ: останнє