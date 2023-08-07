В наших очах – втома, але в їхніх – страх, – Зеленський про контрнаступ

Український контрнаступ – важчий і повільніший, ніж всі очікували. В очах бійців ЗСУ – втома, однак у росіян – страх.

Ініціатива – на боці України. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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В очах росіян – страх

Під час інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ президент визнав, що контрнаступ ЗСУ – складний, однак позитивним фактом є те, що армія перебуває у фазі наступу, а не відступу.

Прогрес, ймовірно, повільніший, ніж дехто хотів би або уявляв. Це все другорядні речі. Тому що на одних ділянках фронту є міни, а на інших є інші ускладнення.... Про це можна довго говорити. Про напрямки, про те, що правильно, а що ні. Але контрнаступ – це наступ армії, а не відступ. І це важливий позитивний аспект,

– заявив український лідер.

За його словами, ініціатива – в руках України.

"Дуже важко воювати так довго. Це абсолютно зрозуміло. Дуже важко, коли у вас є дефіцит певних видів озброєнь. Все це дуже важко. Тому що це війна. І я просто знаю, що нам важко, але росіянам ще важче. В наших очах – втома, а в їхніх очах – страх, а це дві різні речі", – наголосив глава держави.

Він додав, що українці повинні бути терплячими, якщо хочуть перемогти.

"А ми хочемо. Але Росія, на відміну від нас, може закінчити цю війну швидше, без зайвих жертв. Нехай вони думають не про наші, а про непотрібні жертви своїх військових. Вони повинні покинути нашу територію", – зауважив президент.

Він підкреслив, що Україна не збирається продовжувати війну на території Росії.

"Це ніколи не було нашою метою. Ми звільняємо лише власні території. Їм є куди повертатися. А нам ні. Їм є куди йти, а нам – ні. Тому що це наша єдина земля", – підсумував президент.

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