За 30 днів ми відвоювали більше території, ніж Росія захопила, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом останнього місяця Сили оборони досягли більшого успіху на фронті, ніж російські війська.

Про це Зеленський заявив, виступаючи перед парламентом Великої Британії.

Що розповів Зеленський про успіхи ЗСУ на фронті?

За останні 30 днів ми звільнили більше території, ніж Росія змогла захопити,

– сказав глава держави.

23 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський інформував, що з кінця січня українські військові деокупували близько 400 квадратних кілометрів на півдні країни.

Згодом Зеленський 3 березня уточнив, що від початку року в межах контратакувальних дій Сили оборони повернули під контроль уже 460 квадратних кілометрів української території.

Які ще заяви зробив Зеленський у Великій Британії?