Новий контрнаступ ЗСУ у березні: Ходжес оцінив передумови та реальність втілення плану

10 січня 2023, 23:59
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Голова української розвідки Кирило Буданов анонсував новий великий контрнаступ ЗСУ. Він запланований на весну і має на меті визволення решти українських територій.

Як зазначив в інтерв'ю 24 Каналу генерал Бен Ходжес, колишній командувач американськими військами в Європі, Генштаб ЗСУ дуже ретельно і зважено підійшов до цього питання.

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За словами Ходжеса, аби втілити задум про контрнаступ ЗСУ в життя, потрібно виконати кілька пунктів:

  • заблокувати російську логістику, щоб російські війська не мали можливості рухатися, не могли підвозити боєприпаси, потрібно паралізувати усю російську транспортну систему. Це можна зробити з "Хаймарсів", дронів, з допомогою ССО чи партизанів;
  • осліпити росіян. Щоб їхнє головне командування не могло ухвалювати рішень.

Ключ до початку успішної операції – це знищення логістики та керівництва, на мою думку. Звісно, потрібно також подавити російську протиповітряну оборону, для того, щоб українські повітряні сили теж могли підтримувати наземні операції,
– пояснив Ходжес.

Повне інтерв'ю з Беном Ходжесом читайте 11 січня об 11:00 на 24 Каналі.

Чому контрнаступ ЗСУ сповільнився

Збройним Силам вдалось перейняти ініціативу на полі бою влітку 2022 року, адже саме тоді розпочався блискавичний контрнаступ української армії на Харківщину. Однак в останні місяці темпи просування ЗСУ суттєво сповільнилися.

Але, як зазначають у The New York Times, це не є катастрофою. Українським військовим, як і окупантам, зараз непросто вести ефективні наступальні операції через те, що осінні дощі перетворили землю на багнюку. Це справжній виклик для бойової техніки. Однак ситуація може змінитися, якщо найближчим часом земля замерзне.

Автор: Альона Захарова