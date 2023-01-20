У Білому домі порадили Україні відкласти запланований контрнаступ: причина вагома

Україна готується до контрнаступу. У Білому домі закликали не поспішати з цим, відклавши рішення на потім. Розповідаємо, з чим пов'язана ця порада.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив про це у п'ятницю 20 січня. Він зазначив, що чиновники США рекомендують Україні утримуватися від початку великого наступу проти російських військ.

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Чому закликали утриматися від наступу

За його словами, не поспішати українських військових попрохали зі зрозумілих причин. Мовиться про те, що спочатку слід дочекатися на отримання необхідної американської зброї, а також проведення навчань.

У розмові з журналістами він підкреслив позицію США. У Вашингтоні продовжують твердо відмовлятися від передачі Україні танків Abrams. Нагадаємо, що саме цього вимагає Німеччина, щоб ухвалити рішення про передачу Leopard.

Що стосується контрнаступу, то чиновник наголосив, що спочатку слід приділити достатньо уваги навчанню. Мовиться про опанування українськими військовими новітньої зброї, яку передадуть США.

Білий дім закликають надати танки

До України з візитом прибула делегація Сенату США, до якої входять республіканець Лінсі Грем, демократи Річард Блюменталь та Шелдон Вайтхауз. Вони закликали Вашингтон передати танки, які допоможуть пришвидшити перемогу нашої держави.

Я стомився від суперечки, хто надасть танки і коли. На кону світовий порядок. Путін намагається перекреслити мапу Європи за допомогою збройної сили. До німців: надайте українцям танки, тому що їм потрібні танки. У ваших інтересах, щоб Путін зазнав поразки в Україні,

– наголосив Грем.

Він вирішив чітко звернутися до адміністрації Байдена. Грем наголосив, що нашій державі необхідні танки Abrams. Адже коли Вашингтон ухвалить відповідне рішення, це дасть поштовх для міжнародних партнерів зробити те ж.

Також Грем зазначив, що продовжить закликати як американців, так і Конгрес надавати іншу військову допомогу Україні. Мовиться про засоби які дозволять вигнати російських загарбників з території нашої держави. Мовиться про більшу кількість ЗРК Patriot, танків (почнімо бодай з одного), а також балістичних ракет малої дальності ATACAMS.