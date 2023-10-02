На південь від Роботиного ситуація нестабільна, складна і динамічна: аналіз ISW

Українські військові продовжують наступати, звільняючи території від російських загарбників. Аналітики зазначають, що на південь від Роботиного ситуація нестабільна, складна, а також динамічна.

До такого висновку дійшли оглядачі з Інституту з вивчення війни. За їхніми даними, ситуація південніше від Роботиного складна, адже контроль над важливими польовими укріпленнями вже кілька разів переходив з одних рук в інші.

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Росія контратакує в районі Роботиного

У звіті йдеться про те, що ворог проводить тактичні контратаки у районі цього населеного пункту. Це – частина їхньої "глибокої оборони" проти наступальних операцій наших військових на заході Запорізької області. Варто пам'ятати, що за понад рік загарбникам вдалося добряче та глибоко окопатися на окупованих ними територіях.

Водночас експерти зазначають, що на південь від Роботиного ситуація нестабільна. Власне, пов'язано це з переходом тактично важливих польових укріплень від наших військових до ворога і назад. Крім того, тактична обстановка у цьому районі складна, а також динамічна.

Що кажуть оглядачі про контрнаступ взимку