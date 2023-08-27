Сили оборони просуваються біля Роботиного: окупанти мають втрати й перекидають туди війська

Українські захисники продовжують деокуповувати наші землі та виганяти звідти окупантів. Так, Сили оборони мали успіхи в районах Роботиного та Урожайного.

Про це в ефірі національного марафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він також зазначив, що росіяни на цих напрямках мають шалені втрати, тому змушені перекидати війська з інших ділянок фронту, інформує 24 Канал.

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Яка ситуація на Таврійському напрямку

Штупун зазначив, що попри досить важкі бойові умови наші військовим вдалося просунутися на Таврійському напрямку. Він наголосив, що заходи із деокупації територій наразі ще продовжуються.

На цей час наші війська просуваються в напрямку Новопрокопівки біля Роботиного та в напрямку Мала Токмачка – Очеретувате,

– сказав він.

Водночас окупанти, щоб латати дірки у фронті, мусять швидко перекидати особовий склад з інших напрямків фронту. Однак, за словами, речника, це не надто їм допомагає.

"Вони безповоротно втрачають щодоби до 100 осіб, а ще є поранені, полонені. Минулої доби загалом вони втратили 305 осіб", – наголосив Штупун.

Він також наголосив, що росіяни посилили кількість авіаударів по наших військових через те, що інакше не можуть стримати наступ українських захисників.

Наостанок він зауважив, що Силам оборони доведеться пройти "досить потужні" лінії оборони російської армії, які розміщені попереду.

ЗСУ просунулися крізь найскладнішу ділянку фронту