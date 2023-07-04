Україна має право вести обережний контрнаступ, – глава Військового комітету НАТО

Голландський адмірал Роб Бауер розповів, що український контрнаступ складний через протипіхотні міни та інші перешкоди. Голова Військового комітету НАТО пояснив, що не варто думати нібито це легка прогулянка.

Високопосадовець Альянсу сказав, що українські Сили оборони мали рацію, коли вирішили діяти обережно. Перед цим американський генерал Марк Міллі заявив, що звільнення українських земель буде тривалим та "дуже кривавим".

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Що сказав про контрнаступ ЗСУ глава Військового комітету НАТО

Контрнаступ – це важко. Люди ніколи не повинні думати, що це легка прогулянка. Цього ніколи не буде,

– заявив Роб Бауер.

Високопосадовець зауважив, що Збройні Сили України:

стикаються з оборонними перешкодами шириною до 30 кілометрів, коли намагаються прорвати російські лінії;

мали рацію, коли були обережні, щоб уникнути значних втрат тоді, коли намагались прорватися вперед.

Це надзвичайно складно, такий тип операції, і я вважаю, що те, як вони це роблять, заслуговує похвали,

– сказав глава Військового комітету Альянсу.

За словами Бауера, українські військові не мають зазнавати тиску чи критики за те, що вони не рухаються швидше. Адже це дуже-дуже важкий час для них.

Також високопосадовець вдався до історичних порівнянь, пригадавши Другу світову війну.

"Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев'ять тижнів, щоб фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається не швидко", – заявив голландський адмірал.

Заяви про контрнаступ Залужного та Міллі