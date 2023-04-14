Успіх вкрай потрібен і найближчим часом це всі побачать, – Буданов про контрнаступ ЗСУ

Україна готується до проведення контрнаступу. Глава ГУР МО Кирило Буданов пояснив, чому вкрай важливо досягнути під час нього успіху.

В інтерв'ю очільник української розвідки пояснив журналістам важливість результативності контрнаступу ЗСУ. Причому він зауважив, що за його ефективністю пильно спостерігатимуть не лише міжнародні партнери.

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Україні потрібні перемоги

Він зауважив, що "успіх цієї наступальної операції вкрай необхідний". Причому не лише для українців, а й для наших союзників, які надають гроші та боєприпаси. Водночас він наголосив, що результати очікують побачити платники податків тих держав, які підтримують нашу державу.

Журналісти зазначають, що Буданов не знає про будь-які вимоги, висунуті союзниками з Заходу, або про те, що надалі підтримка залежатиме від того, чи досягнемо ми успіху на полі бою.

Без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну,

– зауважив Буданов.

Буданов також прокоментував припущення американських чиновників. Вони у приватних розмовах діляться міркуваннями, що будь-які майбутні успіхи, ймовірно, будуть скромнішими. Це якщо порівнювати з блискавичною операцією, яку ЗСУ провели торік.

Якими будуть результати цих дій? Я думаю, що найближчим часом всі це побачать і відчують,

– наголосив він.

Зазначимо, що напередодні у мережу злили секретні документи Пентагону. Частина з них стосувалася саме контрнаступу ЗСУ. Високопосадовці висловили свої припущення щодо того, чи вплине це на контрнаступ.

Годжес про контрнаступ і злиті документи

На думку Бена Годжеса, злив документів Пентагону не мало б завадити контрнаступу ЗСУ. Він вважає, що збитків від витоку зазнала саме американська сторона. Адже таким чином вона продемонструвала свою "вразливість".

Годжес також назвав головну шкоду. На його думку, пов'язана вона з відомостями про можливе прослуховування Південної Кореї з боку Сполучених Штатів.

Колишній командувач армією США в Європі наголосив, що відомості про прослуховування ставлять під сумнів довіру між державами. У довгостроковій перспективі це може негативно вплинути на відносини між Сполученими Штатами та Південною Кореєю.

Наостанок зауважимо, що у США 13 квітня затримали підозрюваного у зливі секретних даних Пентагону. Ним виявився 21-річний військовослужбовець Джек Тейшера.