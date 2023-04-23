Це як встромлений у живіт України кинджал, – Годжес пояснив важливість звільнення Криму

Колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес переконаний, що Крим відіграє важливу роль у війні. І його необхідно ізолювати.

Генерал-лейтенант США у відставці переконаний, що метою майбутнього контрнаступу ЗСУ повинна бути ізоляція Кримського півострова.

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Крим – вирішальне поле бою

Годжес переконаний, що звільнення Криму є ключем до перемоги України у війні. Тоді вдасться звільнити й Донбас.

Подальший наступ [ЗСУ] не має звільнити, наприклад, Донбас. Це не буде його метою. Задача – це забезпечення умов для звільнення Криму. А ось коли Крим буде звільнено – Донбас піде слідом. Ключ – це Крим!,

– стверджує він.

Генерал не може уявити собі такого сценарію, за якого б Україна почувала себе у безпеці, відновлювала свою економіку, а Росія в цей час і далі б перебувала у Криму.

Він додав, що поки Росія контролюватиме Крим, вона продовжуватиме блокування Азовського моря й перешкоджатиме торгівлі на всьому узбережжі Чорного моря.

Подивіться на карту і ви зрозумієте, що Крим – це як встромлений у живіт України кинджал. Допоки Росія зі своїми військами та авіацією перебуває на ньому, він таким і залишатиметься. Тому без деокупації Криму буде дуже складно відновити економіку. Саме тому я вважаю, що метою має бути саме звільнення півострова,

– сказав він.

Рішення прийматиме лише Україна

Бен Годжес наголосив, що "ті, хто чинять тиск на Україну, закликаючи поступитися Росії Кримом, є або наївними, або не вміють читати карту".

При цьому він зазначив, що операція зі звільнення Криму повинна бути рішенням Генштабу ЗСУ та президента Володимира Зеленського.