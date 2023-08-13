Висоти, що дозволяють блокувати ворога, – військовий пояснив, наскільки важлива Кліщіївка

Герой України Євген Межевікін розповів, чому Кліщіївка – настільки важлива у контексті наступу воїнів ЗСУ. Мовиться про те, що вона має дуже потужне значення для Бахмутського напрямку.

Деталі Межевікін повідомив в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал. Він звернув увагу, що важливе – все. Навіть якщо мовиться про маленький населений пункт або невеличку висоту.

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Кліщіївка – це не найвищі висоти, але вони дають можливість блокувати противнику вихід з напрямку Бахмута. Якщо просуватися південніше, то там є ще більш стратегічні висоти. Вони дають можливість спостереження за противником і ураження ворога аж до Вугледарської ТЕС,

– мовиться у повідомленні.

Межевікін розповів, що герої ЗСУ завдали ворогу великих втрат. Наразі підрозділи ЗСУ розпочинають або штурмові дії, або повномасштабний наступ. Герой розповів, що будь-який населений пункт потрібно не штурмувати, а обходити, блокувати, поступово знищуючи ворога.

Україна досягнула прогресу у контрнаступі – головне

У The New York Times заявили, що Україна досягла "тактично значущого" прогресу відразу на двох основних напрямках контрнаступу. Наразі мета героїв ЗСУ – вийти до Азовського моря. Наступний етап – вбити "клин" у так званий "сухопутний шлях" між Росією та тимчасово окупованим Кримом.