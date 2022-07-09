Чому росіяни бояться контратак ЗСУ на Донбасі – пояснення ISW

Наші ЗСУ настільки потужно знищують ворога, що йому стає страшно наступати. Воно й не дивно, бо попри значну перевагу в силі та кількості, наші воїни мають значні успіхи.

Дії окупантів та наших військ аналізує американський Інститут вивчення війни. Фахівці припускають, що росіяни таки взяли оперативну паузу в боях.

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Наступи ворога стали обмеженими

Попри це, наступальні дії окупантів на Донбасі таки помітні. Але аналітики відзначають, що вони обмежені, бо ті бояться контратак ЗСУ.

За даними на 8 липня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповідав, що російські війська не проводять оперативну паузу. За його словами, вони продовжували обстріли населених пунктів. Також ворог перекидав і далі свої додаткові танкові підрозділи на Донбас.

Але експерти ISW мають припущення, що все ж російська війська, захопивши Сєвєродонецьк та Лисичанськ, явно потребують відновлення бойової потужності. Також їм треба збільшити можливості перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції. Це може бути причиною того, чому вони перебувають в оперативній паузі на цьому напрямку бойових дій.

Та росіяни учвідомлюють, що ЗСУ можуть ініціювати власний наступ. Тому продовжують проводити більш обмежені наступальні дії на цій ділянці та в інших місцях уздовж лінії фронту.

росіяни зазнають втрат, а Україна поповнює запаси зброї

Поки ми чекаємо необхідної кількості зброї, то завдаємо окупантам шалених втрат. Наприклад, захисники південних областей України за добу, 8 липня, знищили дві сотні окупантів. Також завдали значних втрат ворогу в техніці. Вони знищили аж 42 одиниці важкої техніки.

При цьому пропагандисти кремля почали поширювати різні фейки про знищення нашої техніки. Адже їм потрібно тримати своє населення в тонусі зомбування і "перемог". Так, розповсюдили інформацію, що їхні військові нібито знищили один комплекс HIMARS. Проте в Пентагоні спростували цей черговий російський фейк.

Також у Міноборони США заявляли, що вже працюють над наданням Україні зброї на місяці та роки вперед. Розглядають й системи берегової оборони, й оновлення ППО. У Пентагоні наголосили, що росіяни не зможуть протриматися довше українців, їм треба переосмислити це. Адже росія має знати, що українці зможуть продовжувати боротьбу надалі.

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