Рішення буде виважене, – Данілов відреагував на можливі дати контрнаступу ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі невідомо, коли буде контрнаступ Збройних Сил України. Однак, за його словами, це рішення буде виважене.

Рішення про початок контрнаступу буде ухвалене відповідно до законів нашої держави. Про це Данілов розповів у коментарі ТСН.

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Що Данілов каже про контрнаступ ЗСУ

За словами секретаря РНБО, наша сторона ухвалює рішення, коли відбуватимуться ті чи інші військові дії на фронті. Наші військові на чолі з Головнокомандувачем ухвалюють остаточне рішення і остаточний варіант наших дій в тій чи іншій ситуації.

І коли хтось вважає, що він знає дату, знає напрямки, знає набагато більше, ніж вузьке коло осіб, які беруть у цьому участь… Зараз дуже багато експертів з’явилося, які починають тлумачити те, до чого вони не мають жодного відношення. Те, що стосується стратегічних питань – це дуже обмежене коло осіб, рішення буде ухвалюватися з урахуванням всіх обставин, які будуть на той час,

– розповів Данілов.

За його словами, наразі невідомо, коли буде контрнаступ, рішення буде ухвалено тоді, коли воно має бути ухвалено.

"Сьогодні ніхто не може сказати, чи буде контрнаступ завтра, післязавтра, через тиждень. Інші дати називають. Це рішення буде державницьке, виважене і буде ухвалене, відповідно до законів нашої держави", – наголосив Данілов.

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