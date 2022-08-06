Не вірте "диванним експертам", – Данілов закликав набратись терпіння щодо контрнаступу ЗСУ

Українці з нетерпінням чекають, коли ЗСУ звільнять усі тимчасово окуповані території. Безліч людей висловлюються щодо ймовірних термінів контрнаступу наших захисників і захисниць у мережі.

Проте секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не слухати "диванних експертів" щодо дат початку деокупації наших земель. Посадовець різко висловився щодо жодним чином не обґрунтованих припущень в етері телеканалу "Київ".

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Данілов про терміни контрнаступу ЗСУ

Секретар РНБО попросив українців набратись терпіння щодо контрнаступу Збройних Сил України. За його словами, терміни початку деокупації територій визначають безпосередньо українські військові на чолі з Верховним Головнокомандувачем, а не "диванні експерти".

Давайте, будемо спокійно ставитись до цих речей, коли це (контрнаступ українських сил – ред. 24 канал) буде відбуватись. Військові знають свою справу і знають, коли їм треба починати. І, головне, як швидко, з якомога меншою кількістю втрат робити корисну справу для нашої країни – звільняти наші території від окупанта,

– наголосив Олексій Данілов.

До слова, посадовець додав, що так звані "диванні експерти" не володіють жодною інформацією щодо реального стану справ і ситуації загалом. Він нагадав, що від загарбників уже звільнено Київську, Сумську та Чернігівську області. "Треба набратись терпіння і побачити все на власні очі", – зауважив Данілов.

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