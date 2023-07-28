Наступ ЗСУ активізувався: на яких 3 напрямках є просування

Західні ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела в Пентагоні, стверджують, що ЗСУ почали велику активну фазу наступу на Запорізькому напрямку. Та він там дійсно активізувався.

Про це 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що тиск українського війська збільшився. Як вважають журналісти Bloomberg, заяву американського чиновника підтвердив президент України.

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"Є певні успіхи у нас. Не лише на напрямку Мелітопольському, є на Бердянському", – наголосив Мусієнко.

Так 27 липня ЗСУ деокупували село Старомайорське на Донеччині. Це відкриває шлях до Старомлинівки. За нею розташований фактично останній укріпрайон ворога на цьому напрямку. А далі вже відкривається подальший шлях ледь не до Маріуполя – там оперативний простір.

Успіхи неподалік Оріхова

Також є певні успіхи на Південь від Оріхова – тактичні просування. Українські армійці пішли там новою хвилею після того, як розмінували певні ділянки – це була доволі важка та кропітка робота.

ЗСУ створили певні коридори, підтягнули техніку, танки. Нині вони накривають ворога артилерією, створюючи передумови для руху далі.

На яких напрямках просуваються ЗСУ: дивіться відео

Наступ у напрямку Бахмута

Там у районі Кліщіївки росіяни намагалися перейти в атаку, але її українські бійці відбили. Збройні Сили України дещо просуваються й потужно накривають ворога реактивною та ствольною артилерією, а також авіацією.

Три напрямки, де нині тривають наступальні дії українських військ і є просування. І будуть хороші новини про звільнені населені пункти,

– зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

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