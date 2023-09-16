ЗСУ мають успіх в районі трьох населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Триває контрнаступ української армії на Півдні та Сході нашої держави. Сили оборони мають успіх в районах певних населених пунктах. Водночас ворог здійснює безрезультатні атаки.
Субота, 16 вересня, – це уже 570 доба широкомасштабної російсько-української війни. Станом на цей день Збройні Сили просуваються на певних ділянках Мелітопольського та Бахмутського напрямків.
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Де мали успіх ЗСУ
Як зрозуміло з ранкового зведення Генштабу, наші війська мали успіх в районах таких населених пунктів:
- Кліщіївка – Донецька область;
- Вербове і Новопрокопівка – Запорізька область;
Сили оборони за результатами ведення наступальних, штурмових дій мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області… Також внаслідок штурмових дій ЗСУ мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.
Водночас на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках наші воїни – утримують ініціативу, тиснуть на російських окупантів, проводять штурмові дії та відвойовують українські території.
Зверніть увагу! Загарбники намагалися прорвати оборону ЗСУ, однак їм цього не вдалось зробити, на Бахмутському напрямку в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. Окрім того, ЗСУ відбили усі атаки противника в районі Мар'їнки та Урожайного на Донеччині.
У Росії – шалені втрати
- Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнень між Збройними Силами та російськими окупантами. Усі спроби наступу спричинили для ворога шалені втрати серед особового складу та техніки.
- Станом на 16 вересня відомо про близько 271 790 ліквідованих ворожих бійців. Лише за минулу добу вдалось відправити до Кобзона 350 путінських солдатів. Власне, про це інформували в командуванні української армії.
- Разом з тим протягом минулої доби було завдано 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників на різних ділянках фронту.