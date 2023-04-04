Не знають, де буде прорив: Гайдай про те, як росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ на Луганщині

Росіяни страшенно бояться контрнаступу ЗСУ, який є неминучим. Так, вони відчайдушно будують фортифікаційні споруди.

Ворог давно почав зводити лінії оборони, проте зараз ці дії вже неможливо не помітити. Про це 24 Каналу сказав ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Росіяни дуже швидко риють окопи

Декілька місяців тому біля Старобільська вони почали будувати другу лінію оборони, розуміючи, що невідомо, де і коли буде прорив. Але у тому, що він точно буде, вже ніхто не сумнівається.

За словами Гайдая, там загарбники рили окопи, бліндажі, капоніри, заривали важку техніку, ретельно мінували дороги й лісосмуги.

Складається враження, що проти нас воюють якісь в'єтнамці, тому що лісосмуги настільки перекопані норами, іноді вони сягають десятків метрів. Це реально допомагає їм сховатися від обстрілів. Врешті-решт під час контрнаступу це росіянам не допоможе,

– сказав колишній голова Луганської ОВА.

Проте окопуються загарбники доволі швидко. Наразі противник облаштував вже декілька хвиль захисних споруд. Найпростіші, каже Гайдай, це так звані "зуби дракона".

"Просто куби, які вони поставили, позв'язували ланцюгами й перед ними замінували територію", – зауважив ексголова Луганської ОВА.

Чи можуть ЗСУ зайти у Сватове

З'явилася інформація, що свого часу ЗСУ цілком могли зайти у Сватове. Гайдай відзначив, що якби було поставлене завдання взяти населений пункт – наші військові його виконали б.

Але це була б дурість заради якогось піару, ціною багатьох життів наших захисників, які щодня боронять Україну у надскладних умовах,

– наголосив колишній голова Луганської ОВА.

За його словами, коли Харківська операція спрацювала, коли посипалася вся оборона росіян, наші війська справді могли зайти у Сватове. Тоді окупанти бігли й зі Сватового, й з Кремінної.

"Але що було б далі? Певна бригада опинилася б в оточенні. Наше командування цінує життя своїх підлеглих, тому не робить певні дії просто заради галочки надзвичайною ціною", – підсумував ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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