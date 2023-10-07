ЗСУ мали частковий успіх біля Копанів та Новопрокопівки, а також на схід від Андріївки

Наші військові продовжують просуватися вперед і звільняти рідні території з-під окупації. Відомо, що ЗСУ мали частковий успіх поблизу Копанів та Новопрокопівки.

Крім того, частковий успіх був і на схід від Андріївки. Про це розповідають у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Фіксують часткові успіхи за добу

У Генштабі зазначають, що Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Власне, частковий успіх зафіксували північніше Копанів та південніше Новопрокопівки.

Також під час наступальних (штурмових) дій на Бахмутському напрямку вдалося мати частковий успіх східніше Андріївки, що на Донеччині.

Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога,

– зазначають у Генштабі ЗСУ.

Яка ситуація на інших напрямках