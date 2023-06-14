Армія минулого: майор запасу сказав, що буде з окупантами, коли ЗСУ просунуться на Півдні

Українські військові проводять певні наступальні дії на різних ділянках Запорізького напрямку. Там потрібно виконати одне важливе завдання, після чого просуватися стане легше.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, зараз ЗСУ виконують важку та клопітку роботу із просування вперед.

Дивіться також Чому контрнаступ ЗСУ є найкращою альтернативою "мирним" переговорам

Російські окупанти замінували та окопалися на величезній кількості території Запорізької області. Зрозуміло, що ці лінії оборони непросто пробивати.

Поступово прориваємо лінії оборони ворога

Як зауважив Гетьман, основні сили російських окупантів перебувають безпосередньо на лінії фронту. А вже вглиб на 10 – 15 – 20 кілометрів розташовані резервні тилові частини. Коли вдасться прорвати перші лінії оборони, то далі буде значно легше.

Зараз переважна кількість російських окупантів перебуває саме на лінії фронту та веде бойові дії. Ми ж повільно прориваємо 1 – 2 – 3 лінію оборони. Коли вдасться це зробити, то ми вийдемо на оперативний простір. Там далі також будуть заміновані поля, якісь тилові та резервні частини. Але це вже не ті сили. Рухатися ми будемо значно швидше,

– зауважив Гетьман.

Є повідомлення, що Росія перекинула до 90% власних резервів на територію Запорізької області. Натомість Збройні Сили залучили лише 25% резервних військ. Це не є офіційна інформація від української влади. Таке повідомляли німецькі ЗМІ.

Тому зараз потрібно запастися терпінням. Також не варто забувати регулярно підтримувати Збройні Сили України.

Дивіться розмову з Олексієм Гетьманом на ютубі 24 Каналу

На думку Гетьмана, оперативний простір з меншою кількістю російських військ з'явиться після того, як ЗСУ просунуться на кілька кілометрів вперед.

Там побудовані 1 – 2 – 3 лінії оборони. Це – приблизно 3 – 5 – 10 кілометрів в глибину. Але на нулі в окупантів зараз практично всі сили. Коли прорвемо повністю лінії оборони, то росіяни мали б посипатися, судячи з їх мотивації та організації. Правильно кажуть, що це – армія минулого століття,

– зазначив Гетьман.

Просування ЗСУ: коротко