Путін боїться, що ЗСУ форсуватимуть Дніпро: чи є в України для цього можливості

Кремлівська пропаганда поширює повідомлення, що, мовляв, Зеленський із західними партнерами узгодив "жовтневий план" подальшого наступу ЗСУ. Начебто Україна накопичує свої резерви на Миколаївщині для того, щоб форсувати Дніпро.

Проте такі дії вимагають щонайменше довгої підготовки. Як пояснив 24 Каналу військовий експерт Сергій Грабський, це допомогло б змістити увагу росіян, але форсування Дніпра є надзвичайно складною операцією.

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Можливі рейдові дії

Форсування Дніпра – це операція, яка потребує багато сил та засобів. Зокрема, й часу на підготовку навіть з точки зору підготовки плавзасобів. Річка є величезною перешкодою, яку нелегко здолати.

Але зерно істини в цьому може бути. Мовиться не про масоване форсування Сил оборони України, а, можливо, про здійснення певних рейдів. Бо ж противник був змушений послабити свою присутність на Херсонському напрямку,

– зазначив Сергій Грабський.

Зважаючи на активні бойові дії на Запорізькому напрямку, росіяни перекидали туди війська з різних відрізків фронту. Тож не можна сказати, що у них є повне прикриття Дніпра у нижній течії.

До слова, відстань від Олешок на Херсонщині до Кримського перешийку становить 83 кілометри.

"Природно, що ми можемо потенційно розглядати здійснення таких рейдових дій. Хоч це пов'язано з певною зухвалістю і відчайдушністю, але якщо припустити, що це призведе до серйозного порушення комунікації противника на основному напрямку, то не можна відкидати таку можливість", – наголосив військовий експерт.

Це стане значним відволікальним маневром для росіян і сприятиме подальшому просуванню наших військ. Наголосимо ще раз, що мовиться лише про точкові рейдові дії.

Сергій Грабський про можливість форсування Дніпра: дивіться відео

Чи доцільно зараз звільнити ЗАЕС

Росіяни, зокрема, розглядають версію із форсуванням Дніпра начебто як спробу України по тому відвоювати Запорізьку АЕС.

Чи є ймовірність того, що ми підрозділами ССО зможемо захопити цю станцію? Теоретично є, але втримати – навряд чи. Тим паче варто згадати про фактор критичної небезпеки цього об'єкту і ведення бойових дій в зоні цього об'єкту,

– наголосив Грабський.

Варто уникати активних бойових дій в зоні Запорізької АЕС, бо це справді може призвести до чималої загрози. Зрештою, поки не можна говорити про доцільність звільнення та утримання цього об'єкта.

"Робити це, щоб що? Щоб енергія пішла десь на інші напрямки? Так вона не піде, а утримувати об'єкт, щоб просто його утримувати і без можливості його деблокувати фронтальними атаками, дуже складно", – пояснив військовий експерт.

Підсумовуючи, можна сказати, що це лише намагання російської пропаганди привернути увагу до об'єктів, пов'язаних з ядерною небезпекою. Усе для того, аби показати буцімто "неадекватність" українського військово-політичного керівництва.

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