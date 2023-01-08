Макіївка – це частина контрнаступу, який розпочався у серпні, – Скібіцький

Збройні Сили завдали потужного удару по окупованій Макіївці, що в Донецькій області. На це відреагували згодом в Головному управлінні розвідки. Там констатували, що ця атака є частиною масштабного контрнаступу, який українська армія проводить з серпня 2022 року.

Наші захисники обстріляли училище в Макіївці, де була база росіян, у ніч проти 1 січня 2023 року. Внаслідок цього, за різними оцінками, загинуло від 400 до 600 окупантів. Заступник керівника ГУР при Міноборони Вадим Скібіцький підкреслив, що ця атака є частиною плану, який унеможливить повторний наступ загарбників.

Читайте також Макіївка – типовий приклад: усувати системні збої в армії росіяни не можуть і не хочуть, – ISW

Макіївка – послання усім росіянам, які беруть до рук зброю

Зі слів Скібіцького зрозуміло, що контрнаступ ЗСУ розпочався ще серпні минулого року та згодом ми побачимо інші його досягнення. Водночас він констатував, що для росіян удар по населеному пункту був великою втратою.

Напевно, це (атака ЗСУ на Макіївку – 24 Канал) послання всім російським солдатам, які змушені воювати. Це їм знак. Так буває з тими, кого Путін відправляє на фронт. І, зокрема, для генералів, які приймають таке дурне рішення, концентруючи стільки людей в одному місці,

– сказав представник ГУР в інтерв'ю італійським ЗМІ.

Окрім того, він зауважив, що за останні два тижні росіяни завезли багатьох чоловіків не лише на Схід, а й у Запорізьку та Херсонську області нашої держави. Їх перевозили потягами та літаками з Ростова та з інших регіонів Росії, що неподалік кордону з Україною.

Читайте також Росія скоро може оголосити про додаткову мобілізацію: розвідка назвала дату

Це означає, що Кремль усвідомлює загрози, які постали перед "другою армією світу" та готує чергову хвилю мобілізації. Скібіцький припустив, що Росія може мобілізувати близько 500 000 військовозобов'язаних, але очевидно, що буде проблема з тим, аби їх озброїти належним чином. Окрім того, очевидно, що спокою загарбникам не будуть давати ЗСУ.

Макіївка для росіян стала більшою "трагедією", аніж поразка в Херсоні

Чи буде в Росії нова хвиля мобілізації, чи – ні, все одно усіх окупантів чекає та ж сама доля, що загарбників в Макіївці. Нещодавно у МВС України також прокоментували атаку ЗСУ на училище міста. Радник очільника відомства Вадим Денисенко сказав, що численні втрати ворога в населеному пункті стали для громадян ворожої держави "серйозним тригером". Через це Путіну навіть довелось оголосили про "різдвяне перемир'я".