У Херсоні відбувається дуже дивна чортівня: чому вона насторожує

В Херсоні відбувається дуже дивна фігня. Гауляйтер Стрємоусов заявив, що окупанти залишать Херсон.

ЗСУ приготуватися

Раніше вони навпаки не підтверджували здачу міст жодного разу, аж до тих пір, поки поразка не ставала очевидною.

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Познімали прапори, що дивно. Бо вони завжди кидають навіть солдатів, коли втікають, і ніколи не заморочувалися зі зняттям прапорів.

На будівлі Херсонської ОДА загадково зникла російська ганчірка-триколор / Колаж 24 каналу

Не залишає відчуття, що вони готують якийсь на*бос. Готують, правда, дуже по-русскі – думаю, всі ці дивні речі чудово бачу не тільки я, а й ціла купа людей, перш за все із ЗСУ.

Думаю, ми готові до будь якого розвитку подій. Але такі дивні дії свиней все одно насторожують.

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