Тисяча окупантів потрапили в котел на Херсонщині, – Арестович розповів подробиці

Ситуація у російських окупантів на Херсонщині далеко не найкраща. Наприклад, понад 1 000 загарбників зараз фактично опинилися в котлі.

Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович в етері каналу ФЕЙГИН.LIVE. Зараз загарбники намагаються зробити все для покращення свого становища, однак ситуація для ворога залишається плачевною.

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Повтор "Іловайська", але для росіян

Олексій Арестович повідомив, що Збройні Сили України повністю встановили контроль над Потьомкіним та частково звільнили Ольгине – населені пункти, які розташовані з двох боків від Високопілля.

Варто зазначити, що радник голови Офісу Президента уточнив, що повідомлення про часткове звільнення Ольгиного узгоджене з військовими.

У самому ж Високопіллі перебуває понад 1 000 окупантів. Арестович назвав це повторенням "Іловайська", щоправда, ролі змінилися. зараз окупанти в тактичному оточенні. 21 липня вони намагалися вийти з нього, однак невдало.

За словами Арестовича, зараз окупанти оточені на три чверті, тобто фактично на 75%.



Окупанти на Херсонщині потрапили в оточення / DeepStateMAP

Радник голови Офісу Президента припустив, що російське командування не поспішає рятувати окупантів через деморалізацію після серії ударів ЗСУ за допомогою HIMARS по їхніх цілях.

Окрім цього, на одній із ділянок фронту наші воїни перерізали окупантам дорогу, що ускладнило для них маневрування по лінії зіткнення.

Окупанти можуть забезпечити Україні обмінний фонд

Олексій Арестович зазначив, що російське командування побоюється, щоб ситуації, такої як у Високопіллі, не повторилося у Великій та Малій Олександрівці та Давидовому Броді.

Радник голови Офісу Президента зазначив, що дані щодо того, що окупанти просили коридор з Високопілля поки що потребують уточнення. Однак ситуація дзеркальна Іловайському котлу. Тоді російське командування порушило всі домовленості та розстріляла українських воїнів. Тому Арестович зауважив, що спокуса поховати окупантів у Високопіллі є, але Україна не опускатиметься до рівня росії і найімовірніше, ЗСУ запропонують загарбникам просто здатися.

Якщо загарбники з Високопілля здадуться в полон, це суттєво збільшить обмінний фонд України, та ще й дозволить збільшити запаси зброї.

Ми не надамо їм коридор. Якщо вони не захочуть здатися – їхня доля буде вирішена. Тисяча бійців у полоні – це хороша підпора,

– наголосив Арестович.

Радник голови ОП відзначив, що окупанти тримаються вже понад 2 тижні, оскільки у них можуть бути запаси зброї. Однак на скільки цих запасів вистачить – поки що питання часу.

Арестович відзначив, що це перший для росіян котел у повномасштабній війні, але не останній.

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