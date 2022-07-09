У кремлі не розуміють, що робити далі, – Фейгін про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

ЗСУ поступово просувають вперед на Херсонщині. Також там почастішали влучання нашою зброєю у склади окупантів. Тож, тепер у кремлі бояться і не розуміють, що робити далі.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він вважає, що в росії не знають, як діяти – кидати сили на Донеччину чи обороняти Херсон.

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За словами Фейгіна, складається враження, що розвідка доносить про те, що все ближче контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку.

Україна дійсно має такі наміри – зірвати "референдум" в окупованому Херсоні та символічно звільнити головний регіональний центр, захоплений окупантами,

– заявив він.

Правозахисник каже, що така інформація є. Він пояснює, що путін може розташувати війська біля Слов’янська та Краматорська, почне там воювати, а ЗСУ в цей час звільнять Херсон. І що тоді?

На його думку, це може бути однією з причин "оперативної паузи" росіян. Він каже, що в Кремлі не розуміють, що робити.

Мені здається, що там зараз вирішують питання чи йти в оборону і чекати, але ж американці можуть ще підвести HIMARS, чи не чекати. Там теж сидять з олівцем і припускають, що можна зробити,

– вважає Фейгін.

Він додав, що це важке питання і якийсь час воно буде вирішуватися. Тому швидше за все, у найближчі дні масштабних дій не буде.

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До слова, українські воїни продовжують завдавати потужних втрат окупантам. Так, на Херсонщині ЗСУ здійснили успішну атаку – вдалося ліквідувати 200 окупантів, 6 зенітно-ракетних комплексів "Панцир" та самохідну артилерійську установку "Акація".