Не забувайте про ціну: хто став "бронею" прориву ЗСУ на Херсонщині

Не забувайте про ціну. Успішний контрнаступ на Харківщині супроводжувався жорстокими контратаками росіян на позиції звичайних українських піхотинців на інших ділянках фронту.

Шанс, сплачений кров'ю

Бо оборонятися наступаючи хочем не тільки ми. Тоді в дуелях танкового батальйону та піхотного програвали обидва. Бо переваги у техніці у нас не було, ні зараз, ні тоді.

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Для наступальних дій ми концентрували сили в одному місці, за рахунок інших. Бо це був наш єдиний шанс. І ми його використали на всі сто.

Рахунок за наступ на Херсонщині оплатили не тільки наші підрозділи на півдні. Його просто зараз оплачують під Бахмутом, навколо Авдіївки та на всіх інших напрямах. Всі знають, заради чого. Всі розуміють, на що підписувались в лютому.

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Невідомі обличчя Героїв

Херсон і Харківщина – це блискучі військові перемоги. Просто не забувайте, що за ці перемоги на різних ділянках лінії зіткнення платить ціну звичайний солдат Петро, якого іноді важко розгледіти на кінчику червоної стрілочки на мапі.

Допомагайте своїй армії та своїй країні в будь-який спосіб. Думаю, що тепер ми всі розуміємо, що в людського життя є цілком вимірювана ціна.

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