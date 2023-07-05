ЗСУ зосередилися на виснаженні ворога, а не швидкому поверненні кілометрів ціною втрат, – ISW

Наші військові продовжують вести контрнаступ, звільняючи територію рідної країни. Аналітики припускають, що ЗСУ використовують стратегію не стрімкого просування, а виснаження.

Відповідну думку озвучили оглядачі з Інституту з вивчення війни. Вони зазначили, що наші військові, схоже, "зосереджені на створенні асиметричного градієнта втрат".

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ЗСУ виснажують російське військо

Відповідна стратегія, кажуть аналітики, зберігає життя наших захисників шляхом повільного відвойовування територій. Водночас військові поступово виснажують як живу силу ворога, так і техніку.

У звіті послалися за слова секретаря РНБО Олексія Данілова. Він 4 липня зазначив, що ЗСУ виконують своє основне завдання: знищують окупантів, їхню техніку, паливні склади, артилерію та засоби ППО. За його словами, "війна на знищення дорівнює війні на кілометри".

Власне, правильність дій нашого війська підтверджує голова Військового комітету НАТО адмірал Боб Бауер. Він 3 липня заявив, що ЗСУ вибрали правильну стратегію обережних дій і уникнення значних втрат під час контрнаступу. Він визнав, що його проведення непросте, адже ворог замінував території та наставив інших перешкод на глибині до 30 кілометрів. І саме тому ніхто не повинен критикувати наше військо за те, що просування відбувається повільно.

Повільно, але впевнено просуваються

За словами Ганни Маляр, за минулий тиждень нашим захисникам вдалося звільнити 37,4 квадратного кілометра територій на Сході та Півдні.

В Інституті нагадали попередні контрнаступальні операції. До прикладу, на Херсонщині з серпня по листопад 2022 року наші захисники вели обмежені наземні атаки та кампанії з перекриття російських районів концентрації. І за результатами цього їм вдалося вибити ворога з правого берега у середині листопада.

Укладачі звіту підкреслили, що нинішній контрнаступ ЗСУ "менш драматичний і стрімкий". Принаймні якщо порівнювати зі звільненням Харківщини. Водночас він більш успішний, аніж невдалий зимовий наступ росіян. Оглядачі додали, що за темпами та початковим прогресом, операції нагадують "повільніший, але в результаті успішний Херсонський контрнаступ".