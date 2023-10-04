Скільки ще погода сприятиме контрнаступу ЗСУ: Кірбі назвав терміни

На сьогодні активно просувається контрнаступ Збройних Сил України. Погода не заважатиме нашим захисникам ще до двох місяців.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, інформує 24 Канал. За його словами, Америка хоче будти впевненою, що ЗСУ зможуть досягти успіху.

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Погода не зіпсує контрнаступ ЗСУ

Як зазначив Кірбі, погода не заважатиме ЗСУ продовжувати вести контрнаступ ще протягом 6 – 8 тижнів. Це близько півтора-двох місяців.

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Представник Білого дому наголосив, що приблизно за два тижні погода погіршиться і це вплине на ведення бойових дій і може їх ускладнити.

Кірбі підкреслив, що за 6 – 8 тижнів хорошої погоди для бойової роботи США хочуть мати впевненість, що українські захисники зможуть досягти успіху у контрнаступі.

ЗСУ мають 30 – 45 днів для завершення контрнаступу

Нагадаємо, нещодавно голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що активна фаза контрнаступу ЗСУ може тривати ще 30 – 45 днів. Після цього наступ ускладнить погода.

За його словами, важкі бої все ще тривають. Українці б'ються і послідовно просуваються.

"Залишилася ще деяка кількість часу, ймовірно, близько 30 – 45 днів придатної для боїв погоди, тож українці поки що не закінчили. Бої ще не закінчилися. ЗСУ поки що не закінчили бойову фазу того, що вони запланували", – наголосив Міллі.