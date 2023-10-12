Ми вибилися з графіка, – Буданов про шанси закінчити війну вже у 2023

Україна вибилася з графіка, тому шанси закінчити війну у 2023 році значно зменшилися. На усіх ділянках фронту точаться запеклі бої, але Сили оборони докладають максимальних зусиль, аби деокупувати усі території.

Про це в інтерв'ю заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Він також розповів про перспективи на фронті.

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Вибилися з графіка

В одному з інтерв'ю (у лютому 2023 року) Буданов заявляв, що Україна має усі шанси закінчити війну до кінця цього року. Втім, ситуація на полі бою зовсім інша. Керівник розвідки пояснив, що на це вплинули різні причини – як суб'єктивні, так і об'єктивні, тому зараз Сили оборони вибилися з графіка. Проте пояснювати конкретно причини Буданов не став, адже це становить державну таємницю.

Ми з нього (графіка – 24 Канал) вибилися. Не відстаємо, а вибилися. Це зовсім інакше тлумачення,

– заявив Буданов.

Голова розвідки наголосив – це означає, що усе пішло шкереберть. Буданов пояснив, що Україна вибилася з графіка, а "кожен зробить свій висновок" щодо цього твердження.

Разом з тим, у розвідці розповіли про перспективи на різних ділянках фронту. Так, на Півдні продовжується ведення наступальної операції, на Сході – точаться запеклі бої навколо Бахмута. Буданов стверджує, що Сили оборони "просуваються повільно, крок за кроком", проте керівник розвідки сподівається, що до кінця 2023 року Україна деокупує Бахмут.

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