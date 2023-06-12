ЗСУ наростили потенціал: військовий експерт припустив, коли буде активна фаза деокупації

ЗСУ наростили достатній воєнний потенціал для того, аби поступово звільняти тимчасово окуповані території й громити російські війська. Нині триває "розвідка боєм".

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Петро Черник. Він зауважив, що її мета – зрозуміти, які сили та засоби має противник та змусити рухатися ворога в його тил.

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"У цій частині оці перші контрнаступальні штурми є більш ніж достатніми й більш ніж влучними. Не має ні найменшого сумніву, що стратегія звільнення наших земель є дуже точною і якісною", – сказав Черник.

Військовий експерт зауважив, що чисельний потенціал й надалі залишається на користь росіян. Тому українська армія не має права на помилку.

Бо життя нашого солдата – неоціненне. У цій фазі російсько-української війни наша перемога буде характеризуватися трьома словами – "терплячка", "терплячка" і ще раз "терплячка",

– наголосив Петро Черник.

Українські Сили оборони діють невеликими мобільними штурмовими групами на бронеавтомобілях. Така тактика для того, щоби зберегти життя захисників.

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Зміни у фазі війни

Контрнаступ ЗСУ має деяке уповільнення, вважає він. Однак, військовий експерт переконаний, що в циклі сухої погоди, яка буде тривати аж до пізньої осені, відбудуться найсерйозніші, найякісніші та найкращі українські військові операції.

Черник додав, що 15 червня відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Там можуть бути розставлені "всі крапки" щодо зброї, яка треба Україні. Зокрема, мовиться про авіацію та далекобійні ракети.

"Можемо висловлювати стриманий оптимізм, що ця фаза війни на осінь може набути якоїсь нової якості в частині комплексного звільнення наших земель", – сказав військовий експерт.

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