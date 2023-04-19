Контрнаступ триває з березня 2022 року: за яких умов відбудеться наступна активна фаза

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ вже ведуть контрнаступальні дії на Сході України. Контрнаступ триває від березня 2022 року, а початок нової активної фази залежить від багатьох факторів, зокрема від погодних умов.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, фаза формування умов – це теж контрнаступ.

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"Наш контрнаступ розпочався у березні 2022 року саме на північному плацдармі. З того періоду він продовжується, переходячи з однієї фази до іншої. Це може бути фаза формування умов або активна фаза. Мені здається, що пані Маляр мала на увазі все-таки формування умов", – вважає він.

Умова, що сприяє активній фазі

Коваленко зазначив, що для початку активної фази потрібні певні умови. Зокрема, погодні умови дуже важливі для контрнаступу ЗСУ.

Дуже важливий фактор, який має вплив на контрнаступальні можливості. Якщо не будуть сприяти погодні умови, то говорити про активізацію найближчим часом на тому чи іншому плацдармі ми не можемо. Потрібно буде чекати,

– сказав співрозмовник.

Військовий оглядач підкреслив, що наразі не можна робити однозначних прогнозів. Він наголосив, що вірить заявам представників української влади.

"Якщо вірити заявам офіційних осіб, то весна – це саме той період, коли відбудуться контрнаступальні дії в активній фазі. Тому я впевнений, що саме такий розрахунок не взявся просто так", – додав Коваленко.

Коваленко про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

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