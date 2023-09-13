На Півдні та Сході є успіхи: у Міноборони розповіли про просування ЗСУ

У Міноборони назвали ситуацію на фронті гарячою. Адже картина там постійно та дуже динамічно змінюється.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що протягом дня ситуація на фронті може суттєво змінюватися. Про це вона сказала в етері телемарафону, передає 24 Канал.

До теми Прорив першої лінії оборони на Півдні став несподіванкою для ворога, – Міноборони

Що відбувається на Півдні

Представниця Міноборони дала зрозуміти, що у наших воїнів є успіхи.

Якщо говорити про Південь, там є просування наших Збройних сил. По цих напрямках, де є успіхи, ми закріплюємося на рубежах,

– сказала Маляр.

Однак вона наголосила, що росіяни не хочуть так просто здаватися. Тому, хоч ЗСУ взяли під контроль Роботине, в районі цього населеного пункту точаться дуже серйозні бої. Як пояснила Маляр, коли українці чують фразу "в районі якогось населеного пункту", це не означає, що бойові дії йдуть в самому населеному пункті.

Яка ситуація на Сході

Маляр повідомила про загострення ситуації в Мар'їнці та Авдіївці. Там ворог збільшив кількість обстрілів та почав штурми. Заступниця міністра оборони нагадала, що російські окупанти намагаються захопити Авдіївку та Мар'їнку вже близько року.

Вони (росіяни – 24 Канал) фактично стерли з обличчя Землі ці два населених пункти. І там фактично зверху вже не можна воювати, там вже війна заходить під землю,

– зауважила Маляр.

Заступниця міністра оборони також розповіла про ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Кілька тижнів тому там було загострення, а тепер кількість боїв значно зменшилася. Були навіть дні, коли противник вів тільки обстріли.

Вона наголосила, що подібні затишшя не означають, що росіяни відмовилися від своїх планів щодо захоплення українських територій чи відступили. За її словами, окупанти у такі моменти просто збирають сили та готуються. Загарбники не полишають своїх спроб вийти на кордони Донеччини та Луганщини.

Маляр також заявила, що на Бахмутському напрямку у ЗСУ є стабільні успіхи. Наші захисники там дуже поступово, але впевнено просуваються. Основні бої на цьому напрямку тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки.

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