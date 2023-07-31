Росіяни укріплюють бетоном посадки й мінують все у 3 шари, але це нічого не дає, – Міноборони

Українські військові звільняють територію нашої держави в надзвичайно складних умовах. Так, російські окупанти суттєво мінують наші землі, а також укріплюються бетонними загородженнями навіть у лісопосадках.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Водночас вона наголосила, що навіть такі дії не допомагають російській армії спинити рух наших захисників, передає 24 Канал.

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Маляр розповіла, що роблять окупанти для зупинення руху ЗСУ

Ганна Маляр зазначила, що наші захисники часом стикаються з замінуванням території у три шари. Окрім того, щоб завадити нашим військовим рухатися, росіяни обстрілюють фронт з мінометів, артилерії та авіації.

Приміром, там де я була, якщо ми заходимо в невеличкий населений пункт, скажімо, село, то вони навіть там витрачають авіаційні бомби й гатять туди. Тому що в них цей ресурс є,

– розповіла вона.

Проте заступниця зауважила, що навіть за таких умов їм не вдається просуватися. Хоча такі спроби все ж є.

"Тобто якщо ви в новинах чуєте, що нескінченно на Мар'їнському, Авдіївському напрямку тривають бої, то насправді там щодня абсолютне пекло для ворога", – наголосила Маляр.

Також вона підкреслила, що новин з тих напрямків немає завдяки опору наших військових, які не пропускають ворога далі за лінію оборони. Вона нагадала, що Авдіївку ворог намагається оточити ще з літа 2022 року, а все ніяк не може.

Наостанок Маляр сказала, що опір ворога на фронті шалений, але нашим військовим все одно вдається просуваються, а ворогу – ні.

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