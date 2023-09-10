ЗСУ зможуть дуже швидко звільнити території: Маляр назвала умову

Збройні Сили України докладають усіх можливих та неможливих зусиль для того, аби деокупувати українські території. Однак росіяни досі переважають за кількістю зброї, що уповільнює рух наших військових.

Для того, аби ЗСУ змогли просуватись вперед швидше та ефективніше, Україна мусить хоча б наблизитись до тієї кількості озброєння, що є у росіян. У цьому впевнена заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Потрібно досягнути паритету

Україна цінує допомогу західних партнерів, проте її станом на сьогодні недостатньо. Річ у тім, що в росіян зброї в рази більше, що не дає можливості українським військовим просуватись так швидко, як хотілося б.

У нас немає можливості відповідати росіянам паритетно такою ж кількістю, скажімо, обстрілів, як це роблять вони. У нас не вистачає ще ресурсів для того, щоб використовувати далекобійну зброю, щоб повністю звільнити територію у радіусі наших тимчасово окупованих територій,

– зауважила Ганна Маляр.

Наші військові вже мають чималий досвід війни, це справжні професіонали на полі бою. Тож якби Україна отримувала ту зброю, якої потребує, у такій кількості, якої потребує, питання деокупації території стало б лише справою часу.

"Дух української армії не слабне, він такий же сильний, як і на початку війни. І при наявності паритетної, рівної з росіянами кількості зброї, хоча б рівної, нам би вдалося дуже швидко звільнити наші території", – запевнила заступниця міністра оборони.

Україна потребує не лише далекобійної зброї, аби уражати окупантів на тимчасово окупованій території. Але й також засоби протиповітряної оборони, адже Росія не зупиняє ракетний терор на цивільну та військову інфраструктуру. Крім того, однією з ключових потреб ЗСУ є авіація.

Контрнаступ ЗСУ продовжиться взимку

Україна отримає 61 винищувач F-16 від Нідерландів та Данії. Українські льотчики вже завершили підготовчі заходи та уже можуть розпочинати льотну підготовку. Перші літаки прибудуть в Україну після завершення навчань пілотів та створення відповідної інфраструктури.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов запевнив, що контрнаступальна операція ЗСУ триватиме і в зимовий період. Хоч бойові дії у холоді та вогкості будуть складними, але їх продовжуватимуть.

За словами Буданова, серед ключових факторів, які гальмують контрнаступ України, є щільне замінування території. А також наявність у російських окупантів великої кількості дронів-камікадзе