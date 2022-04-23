Контрнаступ ЗСУ на Маріуполь буде 101%, – Арестович

Героїчна оборона Маріуполя триває. Росіяни оточили місто та безперервно його бомбардують, але не можуть здолати опір наших захисників та повністю взяти Маріуполь під свій контроль.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що Україна не лише сподівається на звільнення Маріуполя, а й активно працює у цьому напрямку. Спроби покращити ситуацію у місті здійснюються на всіх можливих фронтах.

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Контрнаступ на Маріуполь

Арестович повідомив – Україні не потрібні мертві герої, нам потрібні усі живі, і ми робимо все, щоб зберегти життя своїх захисників.

Ми робимо все – військовим шляхом, не військовим. Ті, хто загинули, поховані з почестями, вони зробили неймовірний подвиг. Нам потрібні усі живі, ми робимо все, що можемо, щоб їх звідти забрати,

– запевнив Арестович.

Також він додав, що зараз є об'єктивні чинники, на які треба зважати, і що піти проти них просто неможливо.

Контрнаступ буде – 101%. Запитання лише, коли і якими силами, куди. Це рішення буде приймати Головнокомандувач збройними силами,

– додав радник голови ОП.

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