ЗСУ можуть піти у контрнаступ у 2025 році: The Telegraph назвало 3 чіткі умови

Попри те, що російська армія все ще зосереджена у Донецькій області, Збройні Сили України можуть піти у контрнаступ у 2025 році. І мова не лише про звільнення окупованих росіянами територій.

Наразі є низка факторів, які все ще можуть підірвати рішучість Москви. Видання виділило 3 головні передумови контрнаступу ЗСУ.

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Курський вектор, боєздатні війська та знищення Кримського моста

Перша передумова – успіх ЗСУ у Курській області.

Якщо українській війська просуватимуться так само успішно, як наразі, імовірно, Росії таки доведеться вивести більше сил з окупованих територій. Це потенційно послабить їхні оборонні позиції та допоможе українським військам розширити дальність ударів безпілотників.

Другий фактор – українські бригади, які наразі проходять навчання, можуть невдовзі залучити для посилення або у Курській або у Донецькій областях, залежно від того, де окупанти проявлять слабкість.

Така гнучкість може дозволити Києву провести контрнаступ у 2025 році, а не просто ще один наступ на окупований Донбас,

– ідеться у статті.

Третій фактор – знищення Чорноморського флоту Росії та російської мережі протиповітряної оборони в Криму.

Як зазначає видання, це змусило російську армію, що перебуває на півострові, перейти до оборони. Тож, очевидно, що окупований Крим може стати наступною мішенню Сил оборони.

"А Керченський міст, який вже є частою мішенню українських диверсій, буде зруйнований найближчим часом", – пише британське видання.

Наголошують, що хоча наступ ЗСУ у контексті повернення Криму виглядає дещо амбітним, виведення російських військ для наступу на Донбас та витіснення українських військ з Курська – може відчинити двері для посилення таємних операцій України на півострові.