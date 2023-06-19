Паузи є звичайною рисою великих наступальних заходів: в ISW доповнили меседж розвідки Естонії
Джерело:ISW
В Інституті вивчення війни доповнили думку естонської розвідки про те, що Україна навряд буде поспішати з контрнаступом. В ISW теж вважають, що українські сили можуть тимчасово призупинити контрнаступні операції.
Начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що контрнаступу ЗСУ не буде у найближчі кілька днів. В ISW наголосили, що це не означає закінчення наступу України.
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Українські захисники можуть взяти оперативну паузу
- У розвідці Естонії заявили, що українські сили можуть тимчасово призупинити контрнаступні операції, щоби переглянути свою тактику для майбутніх операцій. За їхньою оцінкою, наступу може не бути у найближчі 7 днів.
- Видання Wall Street Journal також повідомило, що українські сили "здебільшого призупинили свої наступи останніми днями", оскільки українське командування переглядає тактику.
В IWS зазначили, що ці повідомлення узгоджуються з недавніми їхніми спостереженнями щодо масштабів та підходів локалізованих контрударів на півдні та сході України. Водночас вони наголосили, що оперативні паузи – це звичайна риса для великих операцій і в жодному випадку не означає кінець контрнаступу.
ISW раніше зазначав, що Україна ще не направила більшу частину наявних сил у контрнаступальні операції та ще не розгорнула свої основні зусилля. Оперативні паузи – звичайна риса великих наступальних операцій, і ця пауза не означає закінчення контрнаступу України,
– мовиться в повідомленні.
Як просувається контрнаступ ЗСУ
- Раніше в ISW сказали, що ЗСУ продовжили контрнаступ щонайменше на трьох напрямках і станом 13 червня досягли "обмежених територіальних успіхів".
- Днями Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що з початку контрнаступальних операцій українські воїни звільнили понад 100 квадратних кілометрів території. Водночас у Міноборони Британії підрахували, що російські втрати під час українського контрнаступу, ймовірно, найвищі з часів піка битви за Бахмут у березні.
- Тим часом Європейський союз хоче допомогти Україні та пришвидшує постачання зброї, щоб підтримати контрнаступ ЗСУ.