Якщо не захоче, то ЗСУ змусять: у НАТО допустили, що Путін піде на переговори через контрнаступ

Стрімка та успішна деокупація українських територій внаслідок контрнаступу ЗСУ може змусити Росію сісти за стіл переговорів. Саме це є однією з головних цілей українських контрнаступальних дій.

Таку думку озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зазначив, що контрнаступ українських захисників, який "буде важким", ще тільки починається.

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Водночас поки неясно, яку територію вдасться звільнити від окупантів.

Вони мають право... звільнити свою власну землю. Чим більше землі вони відвоюють, тим більша ймовірність того, що президент Путін зрозуміє, що він має сісти за стіл переговорів і погодитися на справедливий і міцний мир в Україні,

– додав Столтенберг.

Що відомо про переговори України з Росією

Ще минулого року президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони, яке забороняє вести будь-які переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. А нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив це, наголошуючи, що двері для діалогу з Росією зараз зачинені.

Він нагадував, що умови України для завершення війни прості:

Україна повертає свої території у межах визнаних кордонів 1991 року,

Владімір Путін та його спільники несуть повну відповідальність за скоєні злочини,

Росія має виплатити компенсації за збитки та надати гарантії безпеки для нашої країни.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що відмовляється від мирних переговорів з кремлівським диктатором. Дипломатія між Києвом і Москвою неможлива, поки Росія не виведе свої війська з України.

Водночас глава держави повідомив, що відбувається обговорення України із Заходом щодо майбутнього Росії. Президент вважає позитивним сигналом, що лідери Заходу почали говорити про майбутнє Росії. За словами Зеленського, мінус цих обговорень полягає в тому, що деякі лідери шукають, як Росії вийти з цієї ситуації. Глава держави зазначив, що не хочеться, щоб цей процес відбувся коштом України.