ЗСУ під час наступу матимуть озброєння, яке покриватиме всю територію Криму, – Піонтковський

Напередодні США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,6 мільярда доларів. Там передбачена маса технічних речей, необхідних для масштабного танкового наступу.

Йдеться, зокрема, про мостоукладники, бензовози, ремонтне обладнання. Передбачена й бронетехніка Bradley та Strуker, а також німецькі й британські танки. Про це 24 Каналу сказав російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

Варте уваги Контрнаступ ЗСУ почнеться, ймовірно, у найближчі тижні, – Блінкен

Україні нададуть далекобійні ракети

Публіцист зауважив, що план весняний контрнаступ ЗСУ розроблявся спільно американськими та українськими військовими. Не секрет, що у січні – лютому у штабі армії США у Вісбадені (Німеччина) відбувалися навчання. На завершальному етапі брали участь перші особи – генерали Марк Міллі та Валерій Залужний.

По суті є спільний план розгортання контрнаступу. Основне ядро раніше сформулював Залужний у своєму знаменитому інтерв'ю The Economist. Він зауважив: "Я стою за 84 кілометри від Мелітополя", і чітко перерахував необхідні речі для того, щоб його взяти.

Як акцентує Піонтковський, те, що просив головнокомандувач ЗСУ, він давно вже отримав. Прогнозують, що усе відбуватиметься так:

взяття Мелітополя;

відрізання виходу до узбережжя;

створення величезного котла для російської армії в Криму;

удари по окупаційних військах з далекобійної артилерії.

Для цього вже удвічі збільшена дальність HIMARS – з 80 до 160 кілометрів. Бен Годжес показував на своїх картах, що вони покривають майже усю територію Криму.

Але мають покривати усю. Для цього будуть або ATACMS, або крилаті ракети,

– зауважує публіцист.

Як відзначає Піонтковський, в Україну прямують Міг-29 з новими підвісками для бомб та крилатих ракет. Можливо, йдеться про Storm Shadow, про які говорив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Крім того, Україна модернізувала власні ракети "Сапсан".

"Коли українська армія піде у наступ, у неї будуть засоби покрити будь-яку точку Кримського півострова. Інакше не було б цього плану", – запевняє публіцист.

В українському небі буде й сучасна авіація

Що ж до сучасних літаків, вже понад 100 найкращих українських льотчиків тренуються на Заході – у Великій Британії на Typhoon, у США й Польщі на F-16, у Франції на Dassault Mirage.

Ви думаєте, що почнеться битва, і ці льотчики будуть продовжувати ходити у класні кімнати й тренуватися там? Ні. Я впевнений, що вони з'являться у небі України за штурвалами літаків, які опановують,

– стверджує Піонтковський.

І все-таки вирішальними для початку контрнаступу ЗСУ є погодні умови й комплексна підготовка. Попередньо, нам називають кінець квітня – початок травня.

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Чи нададуть США ATACMS