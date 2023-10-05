Наш Генштаб обіграє російський, прораховуючи на місяці вперед: огляд фронту від Світана

Росія має свій підхід до ведення бойових дій, однаково розв'язуючи всі проблеми на фронті. Водночас наші командири набагато креативніші за російських, у чому їм суттєво допомагає сучасне озброєння.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу зауважив, що наш Генштаб працює на випередження.

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Яка тактика Росії на фронті

Світан зазначив, що у росіян старий "совковий" підхід – за допомогою великої кількості живої сили протискати лінію фронту чи утримувати її, незважаючи на втрати.

За його словами, у противника просто немає іншого варіанту, оскільки практично все озброєння у нього з минулого тисячоліття. Тож парадигма ведення бойових дій практично така ж сама.

Наші ж командири, наголосив він, у цьому сенсі набагато креативніші. Так, є чимало механізмів, як малими силами виконувати бойове завдання. Ми маємо багато новітніх озброєнь, які розширюють горизонт можливостей для креативних підходів.

Тому наш Генштаб працює на випередження, прораховує російський,

– зауважив полковник запасу.

Адже, додав він, усі проблеми на фронті окупанти розв'язують однаково – завдяки великій кількості особового складу. Зокрема, несформовану 25 армію Росія кинула у бій, намагаючись утримати певні напрямки. Тому росіян не складно обіграти, вони прораховуються на кілька місяців уперед.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Росія перекидає кораблі Чорноморського флоту

Полковник запасу також прокоментував інформацію, що після ударів по Криму Росія перекидає кораблі Чорноморського флоту з тимчасового окупованого Севастополя до Новоросійська.

На його думку, Кремль міг виконати цю ж дію, не захоплюючи Крим і вивівши свій флот звідти до 2017 року. Нині ж він робить це, зазнавши великих втрат. Адже з 2022 року ми почали знищення Чорноморського флоту.

У 2024 році весь флот ми затопимо. Вони (росіяни – 24 Канал) просто його втратять,

– наголосив Світан.

Військовий експерт вважає, що, допоки останній російський корабель не буде затоплений, де б він не стояв, – наші спецслужби не зупиняться. Це вже незворотний процес, його не зупинити.

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