Наш Генштаб обіграє російський, прораховуючи на місяці вперед: огляд фронту від Світана
Росія має свій підхід до ведення бойових дій, однаково розв'язуючи всі проблеми на фронті. Водночас наші командири набагато креативніші за російських, у чому їм суттєво допомагає сучасне озброєння.
Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу зауважив, що наш Генштаб працює на випередження.
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Яка тактика Росії на фронті
Світан зазначив, що у росіян старий "совковий" підхід – за допомогою великої кількості живої сили протискати лінію фронту чи утримувати її, незважаючи на втрати.
За його словами, у противника просто немає іншого варіанту, оскільки практично все озброєння у нього з минулого тисячоліття. Тож парадигма ведення бойових дій практично така ж сама.
Наші ж командири, наголосив він, у цьому сенсі набагато креативніші. Так, є чимало механізмів, як малими силами виконувати бойове завдання. Ми маємо багато новітніх озброєнь, які розширюють горизонт можливостей для креативних підходів.
Тому наш Генштаб працює на випередження, прораховує російський,
– зауважив полковник запасу.
Адже, додав він, усі проблеми на фронті окупанти розв'язують однаково – завдяки великій кількості особового складу. Зокрема, несформовану 25 армію Росія кинула у бій, намагаючись утримати певні напрямки. Тому росіян не складно обіграти, вони прораховуються на кілька місяців уперед.
Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео
Росія перекидає кораблі Чорноморського флоту
Полковник запасу також прокоментував інформацію, що після ударів по Криму Росія перекидає кораблі Чорноморського флоту з тимчасового окупованого Севастополя до Новоросійська.
На його думку, Кремль міг виконати цю ж дію, не захоплюючи Крим і вивівши свій флот звідти до 2017 року. Нині ж він робить це, зазнавши великих втрат. Адже з 2022 року ми почали знищення Чорноморського флоту.
У 2024 році весь флот ми затопимо. Вони (росіяни – 24 Канал) просто його втратять,
– наголосив Світан.
Військовий експерт вважає, що, допоки останній російський корабель не буде затоплений, де б він не стояв, – наші спецслужби не зупиняться. Це вже незворотний процес, його не зупинити.
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