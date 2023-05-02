Український контрнаступ: у НАТО сказали, від чого залежить успіх воїнів

Українські воїни завершують підготовку до потужного контрнаступу. Західні партнери вірять, що наша держава має всі шанси досягнути успіху.

Від чого ж залежатиме успіх під час контрнаступу, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт.

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"Передали в руки українців значні нові можливості"

Сміт зауважила, що як сказав Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Каволі, Україна зробила неймовірну роботу протягом останніх місяців, завершивши серію навчань, не лише зі США, але й з іншими союзниками по НАТО, особливо в Німеччині.

Ця підготовка, на нашу думку, допоможе українцям досягти успіху, як ми сподіваємось, коли розпочнеться контрнаступ,

– наголосила високопосадовиця.

Також вона запевнила, що всі члени контактної групи, які зустрічаються щомісяця, щоб обговорити, як вони можуть задовольнити вимоги українського військового командування, всі ті країни, які допомагають, "передали в руки українців значні нові можливості".

Тож з огляду на самі можливості та підготовку, яка відбулася протягом останніх чотирьох чи п'яти місяців, у НАТО переконані, що українські захисники мають всі шанси на успіх.

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Інтерв'ю з Джуліан Сміт: дивіться повне відео

Чого Захід чекає від української армії

Сміт зазначила, якщо подивитися на результати діяльності українських військових за останній рік, то можна побачити кілька речей.

Перш за все, це сила, що принесла неймовірний досвід, щоб знову та знову здобувати перемоги на полях битв. Київ все ще стоїть, Україна все ще стоїть. Українські військові виконали виняткову роботу, захистивши територію України від російської агресії,

– наголосила вона.

Також додала, що українські військові були напрочуд винахідливими в тому, як вони об'єднали нові можливості та старі, аби створити армію, яка є напрочуд добре оснащеною та готовою протистояти постійним атакам і нападам з боку російських військових, а також дати відсіч і здобути ці перемоги.

На полі бою оборонці також використовували технології в дуже інноваційний спосіб. "І тому, виходячи з їхніх дій, виходячи з тренувань, які вони нещодавно пройшли, ми дуже поважаємо українських військових і бажаємо їм успіху, коли розпочнеться цей контрнаступ", – підсумувала Джуліан Сміт.

Головне завдання для Сил оборони під час контрнаступу – звільнення всіх окупованих російським агресором територій. Нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов заявив: "Найближчим часом усі побачать очікувані результати".