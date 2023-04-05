У НАТО висловилися про майбутній контрнаступ України

Один з представників НАТО оцінив, як пройде весняний контрнаступ ЗСУ. На його думку, тактичні дії з боку української армії будуть ефективними.

Для цього Альянс продовжує підтримувати нашу країну економічно та військово. Про це анонімно заявив високий представник НАТО.

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Що сказали у НАТО про український контрнаступ

В Альянсі висловили впевненість, що Україна зможе розпочати свій контрнаступ весною 2023 року. Для цього країни-члени блоку відправляють в Україну всю необхідну зброю.

Союзники забезпечують підготовку військових і надають необхідне обладнання, боєприпаси для того, щоб навесні відбувся наступ з боку України,

– заявив високий представник НАТО.

Він також зазначив, що тільки українське командування вирішуватиме, коли та як краще розпочинати контрнаступальні дії. Однак, представник блоку впевнений, що такі дії матимуть ефективність.

"Є всі ознаки того, що вони (українські солдати – 24 Канал) будуть готові й вони будуть ефективними, коли вирішать розпочати контрнаступ", – наголосив він.

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