Понад 98% обіцяної бронетехніки вже доставлені в Україну, – генерал США Каволі

Весь цивілізований світ, затамуваши подих, чекає контрнаступ ЗСУ. Щоб звільнити території, українським героям потрібна зброя. Станом на 26 квітня 2023 року понад 98% обіцяної бронетехніки вже доставлені в Україну.

Деталі розповів командувач сил НАТО в ЄС Крістофер Каволі, який нещодавно провів розмову з Валерієм Залужним. Він наголосив, що українські захисники та захисниці отримають всю обіцяну зброю вчасно.

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Станом на 26 квітня Україна отримала вже понад 98% обіцяної бронетехніки. Цю деталь з заяви Каволі вже почали панічно поширювати російські прокремлівські ЗМІ. Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ, як вогню.

Командувач сил НАТО в ЄС Каволі наголосив, що підтримка України триватиме й надалі.

Контрнаступ ЗСУ вже розпочався

Наталія Гуменюк – керівниця пресцентр Сил оборони ОК "Південь" – заявила, що контранступ ЗСУ, якого так очікує весь цивілізований світ, вже розпочався. Українські герої зараз працюють над тим, щоб потужності та можливості ворога були мінімізовані.

Якщо вірити в нас і дати нам можливість попрацювати в тиші, ми обов'язково зробимо добрі новини,

– сказала Гуменюк.

Людей закликають не поширювати жодну інформацію про контрнаступ у соцмережах й чекати лише офіційних повідомлень.