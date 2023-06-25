Наступ ЗСУ на 2 ділянках фронту, ворог втратив ініціативу на Куп'янському напрямку, – ISW

Українські військові 23 червня провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту. Російський агресор втратив ініціативу на Куп'янському напрямку.

Сили оборони просуваються вперед, тим часом окупанти втратили ініціативу. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни.

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ЗСУ продовжують контрнаступ

Аналітики зазначили, що 23 червня українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту. Ворожі мілблогери стверджували, що наші захисники продовжували атаки в районі західного кордону Донецької та східного – Запорізької областей, досягли успіхів на південний захід від Великої Новосілки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони досягли успіху на південь від Оріхова на лінії Новоданилівка-Роботине та на південний схід від Оріхова – на лінії Мала Токмачка – Новофедорівка.

Мілблогери зазначали, що українські сили прорвали російську оборону на північ від Роботиного та просунулися на позиції в межах 1,5 кілометра на північ від населеного пункту.

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Росіяни втратили ініціативу на Куп'янському напрямку

Також в ISW зазначили, що 23 червня окупанти продовжували завдавати обмежених наземних ударів у районі Куп'янська. Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог без успіху вів наступальні дії поблизу Синьківки, що за 8 кілометрів на північний схід від Куп'янська.

Деякі російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на захід від Синьківки та створили невеликий плацдарм на західному (правому) березі річки Оскіл, але ISW не може підтвердити це твердження,

– наголосили аналітики.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що російські та українські сили брали участь лише у двох боях на Куп'янському напрямку. Також зазначив, що окупанти втратили ініціативу в цьому районі.

ЗСУ звільнили частину території, що була під окупацією з 2014

Поблизу Красногорівки наші воїни звільнили частину території, що була під російською окупацією ще з 2014 року. За попередньою інформацією, Сили оборони просунулися на схід від цього населеного пункту.

Зауважимо, що речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень 24 червня підтвердив інформацію про те, що українська армія зайняла територію, яку з 2014-го була під окупацією. За його словами, це сталося внаслідок добре спланованих контрнаступальних дій.