Терор на Запоріжжі не вщухає: росіяни залякують мешканців Мелітополя майбутнім наступом ЗСУ
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники готуються до контрнаступу ЗСУ. Вони вже починають залякувати цим місцевих мешканців на тимчасово окупованій частині Запорізької області.
Про спроби залякати місцевих мешканців на Запоріжжі розповіли у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Тож психологічний тиск з боку окупантів не вщухає.
Читайте також У Мелітополі вибухнуло авто: колаборант Зубарєв загинув, – джерела
Залякують так званою "евакуацією"
За даними Генштабу, окупанти психологічний тиск здійснюють на мешканців Мелітополя. Серед них розповсюджують листівки з інформацією про так звану "евакуацію" до Росії. Таким чином загарбники з Кремля намагаються залякати місцеве населення майбутнім контрнаступом ЗСУ.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров зауважив, що окупанти готуються до оборони частини Запоріжжя. І роблять це свідомо наражаючи цивільне населення на небезпеку.
Так, між Михайлівкою й Орлянським загарбники займаються мінуванням поля. Місцеві мешканці розповіли, що помітили гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3. Ця машина за один раз упродовж 10 – 20 хвилин може "засіяти" протитанковими мінами смугу завдовжки 1 – 2 кілометри.
У той час, коли наші аграрії засівали на українських полях високоякісну пшеницю, терористи-окупанти можуть сіяти тільки ненависть і страх,
– наголосив Федоров.
Міський голова також розповів, як мешканцям окупованих територій можна вибратися до України. Він зазначив, що можна їхати у сторону Грузії, Латвії, Естонії й інших країн Європи. Для цього можна скористатися одним з двох напрямків:
- через Бердянськ – Маріуполь – Новоазовськ;
- через Крим.
Іван Федоров додав, що на пропускних пунктах загарбники щоразу лиш посилюють фільтрацію. Але попри це він закликав мешканців виїжджати з окупації, якщо в них є така можливість. Адже з кожним днем шансів стає все менше.
Терор мешканців не припиняється на частині Херсонської області. Так, людям з Великої Кардашівки заборонили покидати свої помешкання, а також майже повністю обмежили в'їзд і виїзд. Пов'язано це з переміщенням важкої техніки окупантів околицями населеного пункту. Крім того, посилено перевіряють документи та мобільні телефони.
Наступ ворога не вщухає
У Генштабі зазначили, що основні наступальні зусилля ворог демонструє на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Лиш за минулу добу наші військові відбили понад 60 атак загарбників. В епіцентрі бойових дій – Бахмут і Мар'їнка. Коротко пройдімося по всіх напрямках.
- Волинський, Поліський, Сіверський і Слобожанський. Там суттєвих змін в оперативній обстановці не виявили. Як і ознак формування наступальних угруповань ворога.
- Куп'янський напрямок. Окупанти обстріляли низку населених пунктів на Луганщині.
- Лиманський напрямок. Упродовж доби окупанти без успіху вели наступальні дії. Їх фіксували у районах південніше Кремінної та Спірного.
- Бахмутський напрямок. Російські загарбники прагнуть взяти під повний контроль Бахмут. Місто ворог продовжує штурмувати. Без успіху наступальні дії вели у районах Богданівки на Донеччині. За минулу добу на цій ділянці фронту підрозділи сил оборони відбили близько 30 атак ворога.
- Авдіївський і Мар'їнський напрямок. Окупанти вели наступальні дії у районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар'їнки, що на Донеччині.
- Шахтарський напрямок. Там за минулу добу не зафіксували наступальних дій ворога.
- Запорізький і Херсонський напрямок. Загарбники обстріляли понад 30 населених пунктів як на Запоріжжі, так і Херсонщині.