Військові мають кілька варіантів дій, – Данілов про очікування від контрнаступу

Олексій Данілов прокоментував майбутній контрнаступ ЗСУ. Секретар РНБО зауважив, що ЗСУ точно знають, що робити. Наші воїни – професіонали, які довели свою готовність до бою цілому світу.

До слова, Володимир Зеленський раніше заявив, що є зрозумілі дії на полі бою. Український лідер наголосив, що вірить в успіх контрнаступу.

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Військові достеменно знають, що робити. Вони професіонали і довели усьому світу, що наша армія готова до бою. Ми завдаємо противнику ударів там, де він найменше цього очікує. Думаю, цього разу буде так само,

– наголосив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що Україна усвідомлює свою відповідальність за звільнення територій. Українська сторона комунікує з партнерами. Водночас коли українська сторона говорить про конкретні плани, вони – секретні. Якщо хтось вважає, що такі плани хоч комусь розкриваються, то ця людина дуже помиляється.

"Все інакше. У військових є кілька варіантів дій, і який з них буде використаний для тієї чи іншої операції залежить від багатьох факторів", – наголосив Данілов.

Окрім того, він додав, що до зими Україна хоче звільнити усі свої території. Зокрема, мовиться про тимчасово окупований Крим. Водночас Данілов зауважив, що часові межі – не пріоритет, Україна продовжуватиме боротьбу стільки, скільки потрібно.