Сценарій перемоги: Піонтковський сказав, коли і де ЗСУ можуть піти у контрнаступ

Збройні Сили України активно готуються до контрнаступу. США допомагають Києву розробляти плани деокупації території України від російських загарбників.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист і опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він нагадав, що нещодавно газета The New York Times повідомила про те, що українські військові провели штабні навчання на базі США у Німеччині.

Дивіться також Контрнаступ ЗСУ зараз "кується" у Бахмуті, Росія втрачає потенціал, – військовий експерт

За словами Піонтковського, у рамках штабних навчань українські офіцери розробляли найбільш слушну стратегію майбутнього контрнаступу.

"Це важлива спільна українсько-американська робота, яка опирається на розвідувальну інформацію США. Не будемо приховувати, що питання розвідки – це на 80 – 90% вклад США", – зазначив публіцист.

Задум генерала Залужного

Піонтковський вважає, що найімовірнішим сценарієм українського контрнаступу є той, який головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний озвучив в інтерв'ю журналу The Economist у грудні 2022 року.

Тоді генерал Залужний сказав, що стоїть за 84 кілометри від Мелітополя, і готовий пройти цей шлях, взяти це місто і знищити всю систему російської оборони на Півдні,

– нагадав опозиціонер.

Тоді головнокомандувач ЗСУ назвав перелік військової техніки, яка потрібна Україні для контрнаступу. За словами Піонтковського, у питанні бронетехніки зараз Київ отримає навіть більше, ніж просив Залужний.

"Також Україна отримала важливе розширення діапазону дії HIMARS з 80 до 160 кілометрів завдяки новим ракетам GLSDB", – зауважив політик.

Він додав, що залишається відкритим питання щодо надання Україні далекобійних ракет ATACMS та винищувачів F-16. Однак, як зазначив Піонтковський, це лише справа часу.

Стрім Анастасії Норіциної та Андрія Піонтковського: дивіться повне відео

Сценарій перемоги України

За словами російського публіциста, майбутній контрнаступ почнеться саме з руху ЗСУ на Мелітополь.

Андрій Піонтковський Російський публіцист, політик зі США Після звільнення Мелітополя українські війська вийдуть на узбережжя, і все величезне Південне угруповання російських військ опиниться у великому мішку. Така поразка призведе до серйозних політичних змін у бункері. Це, ймовірно, змусить Москву погодитися з ультиматумом G7 та України, тобто з формулою миру Володимира Зеленського.

Піонтковський нагадав, що одна з найголовніших вимог української формули миру полягає у повному виведенні російських військ з України. Він припустив, що саме таким може бути сценарій перемоги України.

Чинники, від яких залежить контрнаступ ЗСУ

Політик зі США зазначив, що, за найпоширенішою думкою, ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ у другій половині квітня – на початку травня. Початок контрнаступальних дій залежить від 2 факторів.

Погода. За словами Піонтковського, ґрунт має добре просохнути, аби могла рухатися важка техніка. Постачання західної зброї. Публіцист зауважив, що США ухвалили важливі рішення щодо надання Україні снарядів та бронетехніки. Однак потрібен час, аби доправити все це озброєння на поле бою.

Піонтковський зазначив, що вже зараз у Європу постачають величезну кількість бронетехніки. Втім, у США кажуть, що не все це озброєння призначене для України.

"Це також для Польщі – для посилення східного флангу НАТО. Але якщо щось стоїть на польсько-українському кордоні, сьогодні воно може бути не для України, а завтра – вже буде на полі бою", – сказав опозиціонер.

Україна готується до контрнаступу: головне